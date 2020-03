Grey's Anatomy saison 16 : Ellen Pompeo (Meredith) réagit au départ d'Alex

Quelques jours après le départ du personnage d'Alex, Ellen Pompeo (qui incarne Meredith) a tenu à prendre la parole sur les réseaux sociaux. Pour rappel, Alex a tiré sa révérence après plus de 15 ans de bons et loyaux services - au grand dam des fans qui, concrètement, n'ont pas accepté la fin. De son côté, Ellen Pompeo y voit un joli symbole : "Et c'est reparti... MERCI ! Vous êtes vraiment les meilleurs et plus passionnés des fans qu'on pouvait demander. Grâce à vous nous avons pu faire une superbe télévision... Grâce à vous nous avons pu entrer dans l'histoire de la télévision ! Je dis souvent que la vie est dure et dieu merci que ça l'est, car comme je dis à mes enfants... Ça nous montre de quoi on est fait... À quel point on est vraiment fort et qu'on peut affronter tout ça... Sans les bas, il n'y aurait pas de danse ou de célébration pour cette incroyable expérience qu'on appelle la vie. Merci à notre trésor national @therealdebbieallen et aux scénaristes pour avoir donné à Alex Karev la meilleure sortie", a t-elle écrit.

"Merci à @shondarhimes d'avoir créé le plus incroyable des personnages. Pour moi personnellement, qu'Alex retourne à ses débuts... Était la meilleure des histoires. Ça rend hommage à ses incroyables premières années et à l'incroyable cast... Qui a créé une fondation si forte que la série continue toujours. Donc ne soyez pas tristes. Comme notre directeur artistique dit toujours, stoppons tout et célébrons les acteurs, les scénaristes et l'équipe fantastique qui font que ce show puisse prendre vie chaque semaine. Peu importe le challenge et à quel point nous sommes tous fatigués à la fin... Vous nous faites continuer... Et ça vaut bien la peine de danser ! Tellement d'amour et de gratitude envers vous".

Il faut dire qu'en poussant Alex à retourner auprès d'Izzie, les scénaristes ont littéralement déclenché la colère des fans - certains n'acceptant pas cette régression du personnage. Ellen Pompeo partage ainsi un beau message d'amour envers ceux qui, depuis 15 ans, suivent la série.