Grey’s Anatomy saison 16 : Alex s'en va, les fans s'insurgent (ATTENTION, SPOILERS)

Le départ d'Alex ? On avait fini par s'y faire. Après 16 ans de bons et loyaux services, Alex Karev a quitté le Grey Sloan Memorial Hospital (et la série au passage). Celui qui, avec Meredith, faisait partie des survivants de la première saison a tiré sa révérences... non sans pertes et fracas. Attention, on le répète : si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. On vous aura prévenu.

Donc askip Alex s'est barré avec l'autre plante verte là qui servait à rien, je comprends pas, ils ont mis 7 saisons pour construire sa relation avec Jo pour tout gâcher en un épisode #GreysAnatomy — Ines ???????? (@ines_kks) March 6, 2020

Tenez-vous bien, Alex quitte Jo et tout ce qui le retient à Seattle pour... rejoindre Izzie Stevens. Oui, Izzie, personnage interprété par Katerine Heigl - qui avait d'ailleurs disparu de nos radars. Sur Twitter, les fans s'insurgent, clamant au non respect du développement d'Alex... et ils n'ont pas tort. Après sept saisons passées à construire quelque chose de solide avec Jo, Alex envoie tout valser pour retrouver son amour de jeunesse. Mignon mais, admettons-le, peu crédible. Le Alex de la seizième saison, beaucoup plus calme et posé, n'aurait jamais (vraiment jamais) fait ça. Mais visiblement, Shonda Rhimes en a décidé autrement.

Donc la si je comprends bien Alex a quitté Jo et tout pour retourner avec Izzie ?! IZZIE WESH ! VOUS SAVEZ COMBIEN DE TEMPS J'AI MIS A APPRÉCIÉ JO ET JOLEX HEIN ?! J'aurais préféré qu'il meure. Gâché une ptn d'évolution d'Alex pour ça. Mdr. I'm done with this shit#GreysAnatomy — SCARLETT WITCH❤️ (@Scarlet_Witch_2) March 6, 2020

De nombreux fans semblent décidés à ne plus suivre la série... reste à savoir ce que Grey's Anatomy nous réserve pour la suite.