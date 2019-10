Grey's Anatomy saison 16 : Alerte, un personnage quitte la série et on sait qui le remplace ! 

Grey's Anatomy est sur nos écrans depuis près de 16 ans et au fil des saisons, nous avons dit adieu à de nombreux personnages. Nos coeurs pleurent encore Cristina, Derek, Mark, Lexie, April ou encore Arizona... et devinez quoi, ce n'est pas terminé. Maintenant, c'est le docteur Alex Karev qui sera remplacé au Grey Sloan Memorial Hospital. Les larmes montent ? Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Visiblement, c'est Richard Flood (vu dans Shameless) qui reprendra la blouse blanche du chef de pédiatrie.

Je suis dégoûtée, les meilleurs partent tous ???? — Mathou ???? (@MathildeHmdc) October 20, 2019

Ainsi, "au début de la saison 16, le docteur Bailey doit faire face à un terrible problème de personnel et se voit contrainte de remplacer Alex Karev plus vite que prévu", explique The Huff Post. Et c'est là que l'acteur entre en scène. Sur Twitter, on ne sait pas comment prendre cette nouvelle... entre ceux qui hurlent de colère et ceux qui pleurent déjà Alex, il y a de quoi faire.

Aimerons-nous toujours autant le show après tout ces départs ( 6 depuis la saison 15) ? Patience, seul le dira...