Grey's Anatomy Saison 15 x Station 19, la bande annonce du crossover tant attendu !

On repart sur les chapeaux de roues ! Après des mois d'absence, Grey's Anatomy a fait son grand retour sur ABC avec un double épisode spécial. Après une semaine de répit (ou presque) pour les médecins, il est temps de se replonger dans l'action : cette fois, on aura droit à un crossover entre la série phare de la chaîne et le nouveau bébé de Shonda Rhimes, Station 19. Au programme de Momma Knows Best, une rencontre entre Dean et Maggie. De son côté, Meredith testera auprès de ses collègues la nouvelle tenue qu'elle compte étraîner à son premier rendez-vous.

Aussi, on sait que le secret de la grossesse de Teddy (gardé par Maggie) deviendra lourd à porter. Maggie en parlera mais... reste à savoir qui sera mis dans la confidence. Et d'ailleurs, cet oreille attentive saura t-elle garder le silence ? On en doute. Mama Knows Best sera l'occasion de mêler un peu plus les personnages des deux univers et surtout, des les faire intéragir. Que réserve vraiment ce quatrième épisode ? Réponse cette semaine sur ABC !