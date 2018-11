Grey's Anatomy Saison 15 : Un nouveau triangle amoureux pour Meredith ?

La saison 15 de Grey's Anatomy se poursuit sur ABC. Alors que la chaîne tease déjà l'épisode 7, c'est "Flowers Grow Out of my Grave" (l'épisode 6 diffusé la semaine dernière) qui attire particulièrement l'attention. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il nous montre une Meredith entourée par DeLuca et Link. Les deux médecins ont déjà montré qu'ils n'étaient pas inifférents à l'héroïne alors évidemment, la question se pose : les scénaristes préparent-ils un triangle amoureux entre les trois médecins ? Gênée de se retrouver entre les deux, Meredith opte pour les escaliers - et on la comprend !

Interviewée par Entertainment Weekly, Krista Vernoff (showrunneuse) s'est confiée sur le sujet. "Les triangles amoureux sont très fréquents dans Grey's Anatomy et pour moi, ce qui est amusant à propos de celui-ci, c'est que Meredith a l'air de beaucoup apprécier la situation. Elle a l'attention de deux hommes séduisants et pourtant, elle choisit quand même les marches. Je ne vais rien dévoiler sur la direction que l'on va prendre mais le plus important, c'est que Meredith ne s'en retrouve pas torturée. Même si c'est une journée difficile et qu'elle a appris que son père était mourant, elle arrive quand même à apprécier ce petit moment pendant lequel elle est le centre de l'attention". Ce triangle mènera t-il quelque part ? Si la recette reste efficace, on se souvient du triangle Meredith-Derek-Addison. Pas sûr que l'on veuille repartir pour un tour.

Qui sait, peut-être auront-nous une réponse dans l'épisode 7 !