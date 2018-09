Grey's Anatomy Saison 15 : Que réserve le Season Premiere ?

Ce premier épisode, on l'attend de pied ferme depuis des mois. Pour rappel, dans le Season Finale de la saison 14, nous faisions nos adieux à Arizona et April, deux personnages emblématiques de la série. Mais visiblement, leur départ ne devrait pas rendre la suite moins intense : on sait que dans cette nouvelle saison, de nouveaux défis attendent Meredith : son challenge cette fois sera de s'ouvrir à une nouvelle personne, à quelqu'un qui ne soit pas Derek. Aussi, le triangle que forment Owen, Teddy et Amélia devrait -lui aussi- être exploré.

Il faut d'abord savoir que ce premier épisode sera en deux parties (intitulés "With a Wonder and a Wild Desire" et "Broken Together"). La bande-annonce de ce double Season Premiere nous annonce déjà que Meredith passera la nuit avec DeLuca (reste à savoir où cela va les mener). En ce qui concerne le synopsis, ce dernier atteste que Meredith sera clairement distraite, si bien qu'elle aura du mal à se concentrer. Maggie, de son côté, se retrouvera porteuse d'un gros secret qu'elle aura bien du mal à garder. Enfin, Owen et Amelia tenteront de savoir quel type de relation ils veulent (et ce n'est pas teddy qui arrangera les choses).

Enfin, le second épisode devrait accueillir de nouveaux médecins, de quoi dynamiser un peu l'hôpital. Comme toujours, Grey's Anatomy nous prépare un savant mélange de médecine, de conflit, de relations et de complications. Patience, l'épisode sera diffusé cette nuit sur ABC.