Grey's Anatomy Saison 15 : Meredith en couple dans le trailer ? (VIDEO)

On l'attendait, il est enfin là : le premier trailer de la quinzième saison de Grey's Anatomy (qui sera diffusée à la fin du mois de septembre) vient d'être dévoilé. Nous quittions nos médecins favoris il y a quelques mois, à l'issue d'un épisode plein de rebondissements : Le mariage d'April, le départ d'Arizona, le mariage de Jo et Alex... bref, il nous tardait de les retrouver. On savait que la nouvelle saison serait (en partie) axée sur le triangle formé par Owen, Amelia et Teddy mais évidemment, Meredith aussi sera mise en avant. Et en parlant de Meredith, le trailer laisse penser qu'elle pourrait être en couple.

On voit donc Meredith et DeLuca, visiblement en couple (enfin, on suppose : les one night stands sont devenus une habitude dans cette série). Après le départ de sa petite amie pour la Suisse, Andrew aurait-il retrouver l'amour dans les bras de Meredith ? Seul le temps le dira. Mais, soyons honnête, on y croit moyennement. Mais c'est ce qui rend un show comme Grey's aussi intéressante : la série joue avec la psychologie de ses personnages, leurs sentiments et leurs relations. Où celle-ci nous mènera t-elle ? Réponse d'ici quelques semaines sur ABC !