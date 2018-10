Grey's Anatomy Saison 15 : Maggie, sur le point de quitter Jackson ?

D'ici quelques jours, l'épisode 5 de Grey's Anatomy sera diffusé et on ne peut s'empêcher de s'interroger sur le futur de Jackson et Maggie. Eh oui, le départ de ce dernier a laissé un petit amer chez notre chère Maggie... Cette dernière n'ayant même pas eu droit à des au revoir de la part du garçon, que doit-on attendre du couple ? La jeune chirurgienne semble aller de l'avant, même si c'est encore compliqué, et analyse toutes les options qui s'imposent à elle. On pense notamment au charmant pompier du crossover avec Station 19 qui n'a pas caché son attirance pour la jeune femme. Le flirt pourrait bien être sans conséquence mais on ne peut que l'imaginer puisque Maggie semble bien encline à entrer dans ce petit jeu. D'autant que Dean ne semble pas dérangé par l'existence de Jackson. Il espère même que ce dernier la traite bien. Une attention qui pourrait bien pousser Maggie à s'interroger sur sa relation avec Jackson.

Jackson, le petit ami parfait ? Eh bien, au vu de sa disparition inexpliquée, pas tellement. Les nostalgiques de Japril espèrent encore revoir le couple se former... mais ce qui nous intéresse c'est l'avenir de sa relation avec Maggie. Et on se demande s'ils sont sur le point de rompre. Une éventualité qui n'est pas à exclure puisqu'il serait aisé pour les scénaristes de les séparer dans le but d'élargir l'univers Grey's Anatomy en donnant l'occasion à Station 19 d'imposer sa patte lors de crossover, plus fréquents. Maggie et Dean pourraient donc être les deux personnages reliant les deux séries l'un à l'autre.

La question est donc posée ! Et bien entendu, on attend avec impatience le retour de Jackson et ses retrouvailles avec Maggie.