Grey's Anatomy Saison 15 : Jesse Williams (Jackson) se confie sur le départ de Sarah Drew (April)

De nombreux fans ont encore du mal à s'y faire... et pourtant, April et Arizona ont bel et bien quitté la série culte. Dans le final de la saison 14, April décidait de se marier avec Matthew (oui, oui) tandis que de son côté, Arizona préférait rejoindre New-York afin d'y accepter une proposition. Leur absence laissera clairement un vide pour les fans mais aussi pour les acteurs. Et récemment, jesse Williams s'est exprimé sur la questipn : "Je veux dire, tout ça est triste, c'est dommage. Sarah est ma partenaire, mon compagnon de route, donc c'était désagréable (de la voir partir), mais elle est tellement professionnelle qu'elle a fait un travail incroyable jusqu'à la dernière image. Je suis vraiment fier qu’on ait passé du temps ensemble", a t-il déclaré à Entertainment Tonight.

April et Jackson

Parce que les deux personnages n'ont pas été éjectés dans d'atroces souffrances (on a vu passé des morts dont on ne se remettra jamais), il y a des chances pour que, peut-être, Arizona et April reviennent. Attention, on ne parle pas d'un retour définitif - plutôt d'une apparition, pourquoi pas pour l'ultime épisode de la série. Mais pour l'heure, il n'est pas question de penser à la fin ! La saison 15 devrait débarquer sur ABC d'ici quelques mois, pour le plu grand bonheur des fans.