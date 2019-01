Grey’s Anatomy saison 15 : Épisode 9, la nouvelle vidéo promo dévoilée avant la reprise

L’attente a semblé interminable, et pourtant on y est, Grey’s Anatomy reviendra demain jeudi 17 janvier sur ABC. Souvenez-vous avant la pause hivernale, Andrew DeLuca faisait une déclaration enflammée à Meredith qui hésitera plus que jamais entre Link et lui. Teddy a également annoncé à Owen qu’elle était enceinte de lui, alors que celui-ci venait tout juste de reconstruire sa relation avec Amélia. Comment cette dernière va apprendre la nouvelle ? Enfin, Cece la fameuse matchmaker avait enfin trouvé un donneur, reste à savoir maintenant si elle va survivre à son opération… Que doit-on attendre de la suite de la saison 15 de Grey’s Anatomy ? Retrouvez la dernière vidéo promo de la série !

These elevators have seen it all ❤️ What will happen next? #GreysAnatomy is back Thursday. pic.twitter.com/Y1VJexF9J8 — Greys Anatomy (@GreysABC) 14 janvier 2019

Cette nouvelle vidéo met en scène tous les couples iconiques qui ont fricoté, se sont expliqués, ont fait face à des catastrophes ou des opérations dans l’ascenseur. De Meredith, Cristina et Sloan en passant par DeLuca, Lexie, Teddy, Owen, Amelia ou encore Bailey, on les retrouve tous dans ce court teaser qui nous fait plus que jamais attendre avec impatience le Winter Premiere de la saison 15 de Grey’s Anatomy. Parmi les scènes inédites, on peut par ailleurs voir Meredith et DeLuca passer un moment rien que tous les deux. Link ou DeLuca, quel sera le choix de Meredith ? Réponse dès demain jeudi 17 janvier !