Grey's Anatomy Saison 15 : Episode 4, les premières vidéos de Momma Knows Best

Tenez-vous prêts, un nouvel épisode de Grey's Anatomy sera diffusé cette nuit et le ptit bonus, c'est que Shonda Rhimes a préparé un petit crossover avec Station 19, sa dernière série. Dans Mamma Knows Best, la caserne et l'hôpital vont intéragir - l'occasion pour médecins et pompiers de faire de nouvelles rencontres. Tout de suite, les premières vidéos de cet épisode qui s'annonce intense.

On sait que dans cet épisode, Meredith se préparera activement à un date (pour rappel, cette saison, son challenge sera de s'ouvrir à quelqu'un et de retrouver l'amour avec une personne qui ne soit pas Derek). De son côté, Maggie sera partagée : elle détient le secret de Teddy -lourd à porter- et il y a de fortes chances pour qu'elle soulage sa conscience... reste à savoir si elle trouvera une personne de confiance pour avouer ce qu'elle sait.

Patience, Momma Knows Best sera diffusé cette nuit sur ABC.