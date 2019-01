Grey's Anatomy Saison 15 : Ellen Pompeo (Meredith) bientôt sur le départ ?

Ce n’est pas toujours évident de se retrouver dans Grey’s Anatomy, entre les nouveaux personnages et ceux qui disparaissent. Si on compare la saison 1 à la saison 15 actuellement en cours, on aurait presque l’impression qu’on a affaire à une toute autre série. Mais heureusement, la figure emblématique du show Meredith Grey est toujours là. Sa meilleure amie a quitté la ville (Cristina), sa soeur n’a pas survécu à un accident d’avion (Lexie) et son mari ainsi que père de ses enfants est également mort (Derek), pourtant la fille d’Ellis Grey résiste encore et toujours. Mais pour combien de temps ? L’actrice principale de Grey’s Anatomy dont la suite de la saison 15 a été teasée dans une nouvelle vidéo promo a été interrogée par TV Line sur le sujet, et répond.

« Je n’arrête pas de dire ‘je suis prête à passer à autre chose et je veux arrêter la série avant que les audience ne baissent, mais les audiences ne baissent jamais ! (…) C’est un bel endroit où travailler. J’aime ma situation ici », explique-t-elle au site US spécialisé en séries, « Je suis sous contrat pour la saison 16, et au delà de ça, je ne sais pas vraiment. Je vis les choses au jour le jour. » L’avenir de Meredith Grey est donc incertain après la saison 16, de la série même, car sans Ellen Pompeo, pas sûr que Grey’s Anatomy continue sans son héroïne… La saison 15 reprend ce soir, et voici ce qu’on peut attendre des prochains épisodes !