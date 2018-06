Grey's Anatomy Saison 15 : Cristina sera t-elle de retour dans les prochains épisodes ?

La quatorzième saison de Grey's Anatomy vient à peine de se terminer que déjà, les fans ont les yeux rivés sur l'avenir et sur les prochains épisodes, ceux de la saison 15. Pour l'heure, on n'en sait d'ailleurs pas grand chose - hormis le fait que Kim Raver (qui incarne Teddy) sera de retour. Mais alors, qu'en est-il de Cristina ? Bien que le personnage interprété par Sandra Oh ait quitté la série il y a quelques temps déjà, on peut au moins s'estimer heureux qu'elle soit en vie. Fera t-elle une apparition dans les épisodes à venir ? L'actrice s'est exprimée.

Cristina sera t-elle de retour ?

"On me demande régulièrement si je retournerai dans Grey's Anatomy. Et en général ma réponse dépend de comment je me sens le jour où on me la pose. Aujourd'hui ce serait non", a confié l'actrice à TV Line. Si Sandra Oh aime "beaucoup le personnage d'Eve" (de la série Killing Eve, ndlr), elle reconnait que Cristina aura toujours une place à part : "Je suis toujours étonnée par les réactions des fans de Grey's Anatomy que je reçois encore. Je trouve ça génial, c'est fantastique et très satisfaisant de voir que le travail que j'ai fait continue de vivre et de toucher les gens". Après toutes ces années passées dans Grey's Anatomy, Cristina restera sûrement l'un des personnages favoris des fans. Mais pour l'heure, pour voir Sandra Oh, il faudra regarder Killing Eve !