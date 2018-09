Grey's Anatomy Saison 15 : Ce qui attend Meredith dans les prochains épisodes

Personnage central de Grey's Anatomy, Meredith a tout vu et surtout, tout vécu. Le meilleur comme le pire. Le 27 septembre prochain, le personnage sera de retour pour de nouvelles aventures au Grey Sloan memorial Hospital et évidemment, on se demande tous ce que les scénaristes lui réservent pour cette année (et si pour une fois, elle pouvait vivre une saison sans drame, agression ou deuil, ce serait vraiment bien). Pour les plus impatients, Krista Vernoff (showrunneuse de la série) s'est confiée au magazine Tv Line quant au futur de Meredith. Et qui dit futur, dit nouvelle relation : "Cela sera difficile et tout le monde doit passer par là. C'est très humain et très pertinent. J'étais très intéressée de voir quelqu'un d'aussi beau, intelligent, drôle et complexe que Meredith passer par là".

"C’est ce qu’elle fera cette saison et c’est quelque chose que nous n’avons jamais vraiment vu dans les 15 saisons de cette série. La joie pour moi de travailler sur cette histoire avec elle et avec les écrivains était de regarder les femmes de notre vie qui se retrouvent seules après un mariage heureux. Il y a des choses en commun, comme le fait que le prochain grand amour ne tombe pas du ciel. On doit faire son deuil, puis on doit aller de l'avant et tenter de se lancer dans une nouvelle relation. Alors il faut sortir et avoir le coeur ouvert, sans blasphème ni peur, et se dire 'Ok, je regarde. Je suis disponible...' et sauter dans le grand bain des rencontres.", ajoute t-elle. Le gros challenge pour le personnage sera donc de s'ouvrir de nouveau à une personne qui ne sera pas Derek. Le jeu du date, de la relation (plus ou moins) stable et de la confiance donné à un love interest sera donc au coeur de cette nouvelle saison pour Meredith.

La vie après Derek, aussi difficile soit-elle, sera explorée en profondeur cette saison. Meredith sera t-elle de nouveau heureuse ? Réponse d'ici quelques semaines sur ABC.