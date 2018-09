Grey's Anatomy Saison 15 : Avant la diffusion, la première photo dévoilée

Lorsque nous quittions Meredith, Alex et tous les héros de Grey's Anatomy, c'était (presque) dans la joie : des mariages, des larmes, des twist... bref, un épisode parfait. Bientôt, l'équipe de médecins fera son grand retour au Grey Sloan Memorial pour une quinzième saison qui s'annonce tout aussi intense que la précédente (surtout en ce qui concerne Teddy, Amaelia et Hunt). Et justement, en parlant de Hunt, c'est lui qui, avec Meredith, figure sur la première photo promotionnelle de la saison.

Une première image de la saison 15

Visiblement, Owen et Amelia continent de se rapprocher et ce, grâce à leur petite famille qui semble suivre son chemin et trouver son équilibre. Le seul petit bémol, c'est qu'OWen n'a encore aucune idée de ce qui l'attend : Teddy revient et elle est enceinte. Lui qui voulait des enfants, il va être servi ! Toujours est-il que, pour une fois, on a doit à une photo qui ne nous annonce ni crise de larmes, ni drame. Et ça fait du bien.

Rendez-vous le 27 septembre prochain sur ABC ! En attendant, ils nous reste Tv Line, ses photos exclusives et ses spoilers.