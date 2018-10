Grey's Anatomy Saison 15 : à quoi doit-on s'attendre dans l'épisode 3 ?

Intitulé Gut Feeling, l'épisode 3 de la saison 15 de Grey's Anatomy sera synonyme de guerre d'ego. Alex prendra ses nouvelles fonctions de chef interim avec sérieux et ce ne sera pas pour plaire à certains. On pense notamment à Richard Webber qui aura du ma là se faire à l'idée qu'un de ses anciens internes prennent les commandes. Et l'ancien chef du Gey Sloan Memorial Hospital ne sera pas le seul...

Mais ce cher Alex ne constituera pas l'unique problème de Webber puisque ce dernier sera confronté à un patient saoul, aux problèmes compliqués. Cela lui rappellera-t-il ses anciens démons ? Maggie, quant à elle, ne sera pas en reste non plus ! Eh oui, après avoir appris qu'elle est enceinte, Maggie essaiera de reprendre contact avec Teddy. Quoi d'autres, quoi d'autres... ? Pour savoir, il faudra attendre la sortie de l'épisode. Eh oui, on ne va tout de même pas tout vous dévoiler non plus ! Voici le trailer pour vous donner une idée.