Grey's Anatomy Saison 15 : 3 moments qu'il ne fallait pas manquer dans le double Season Premiere

Ils sont de retour ! Les médecins du Grey Sloan Memorial Hospital ont fait leur grand retour cette nuit sur ABC et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'une fois de plus, Shonda Rhimes a frappé fort : ces deux premiers épisodes nous laissent présager une saison qui, comme toujours, devrait mêler drame, humour et espoir. On savait que le challenge de Meredith serait de se laisser aller à retomber amoureuse, on savait également que Owen et Amélia (ainsi que Teddy) seraient au coeur de l'intigue. Eh bien, sachez que le ton a été donné dès les premiers épisodes. Tout de suite, 3 moments qu'il ne fallait pas manquer.

D'abord, ce Season Premiere est pour Jackson l'occasion de se remettre en question. Un accident survient entee une voiture et un vélo, Jackson est sauvé de justesse par DeLuca et c'est justement ce qui le pousse à s"interroger. Le médecin s'interroge donc, il remet sa foi en question et inévitablement, il est poussé dans ses retranchements. On ne va pas se mentir, voir Jackson aussi destabilisé est intéressant.

Ce que l'on préfère dans Grey's Anatomy, c'est l'arrivée des petits nouveaux. Ainsi, une fois de plus, l'hôpital accueille des internes. Et quelque chose nous dit que ceux-ci devraient nous offrir une saison pleine de rebondissements et de situations cocasses. Les nouveaux internes apportent un nouveau souffle à une série qui, depuis 15 ans, mise sur la même recette (toujours efficace).

Ils seront au coeur de la saison (notamment avec la révélation que prépare Teddy) mais pour l'heure, Owen et Amelia sont prêts à retenter leur chance. La question reste de savoir comment le couple gèrera la bombe que Teddy lancera - pour rappel, elle est enceinte.

Grey's Anatomy s'est donc offert un retour en grande pompe. Si l'on avait peur de ressentir l'absence d'April et Arizona (et évidemment, c'est le cas), les scénaristes ont été assez habiles pour reprendre là où ils s'étaient arrêtés sans pour autant creuser le vide laissé par les deux personnages. Que réserve cette saison à Meredith ? A Alex et Jo ? Et surtout, à Owen, Amelia et Teddy ? Réponse bientôt sur ABC !