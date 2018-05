Grey's Anatomy Saison 15 : 3 choses à savoir sur la suite

Voilà, c'est fini...! Après une saison riche en émotions et surtout, après un final qui nous arraché des larmes qu'on pensait ne même plus avoir, Grey's Anatomy a clos un énième chapitre la semaine dernière. Pour rappel, dans ce dernier épisode jugé dévastateur pas Ellen Pompeo, on a assisté à trois mariages (oui, trois) - celui d'April avec Matthew et celui d'alex et Jo en tête. Ca fait du monde. L'épisode a aussi marqué le départ d'April et Arizona, véritable piliers de la série. Qu'en sera t-il de la suite ? On a déjà quelques (minuscules) infos. Mais c'est toujours ça de pris, non ?

Teddy est de retour !

Deux personnages s'en vont et... un autre revient. Teddy, que l'on connait bien, a été promue personnage récurrent pour la quinzième saison à venir. Et ça, c'est le meilleur moyen d'en apprendre plus sur sa grossesse mais surtout, sur le père du bébé. Et bien évidemment, on voit d'ici les dramas qui s'annoncent avec Owen et Amelia. On signe.

Alex restera t-il à Seattle ?

Côté intrigue, on a l'embarras du choix. On ne se risquera pas à parier sur les pathologies et autres maladies que l'on pourrait croiser dans les prochains épisodes mais les indices laissés nous permettent d'avoir une petite idée de ce que réserve la suite. On le précisait au-dessus, le retour de Teddy devrait chambouler le "couple" d'Owen et Amelia. Teddy ayant joué un rôle primordial dans la vie d'Owen, on vous laisse imaginer la suite. Aussi, Alex et Jo semblaient vouloir quitter Seattle ce qui, évidemment, détruirait Meredith. Mais parce qu'il y a toujours des solutions miracles, Jo pourrait tout aussi bien décider d'accepter le poste proposé par Grey. Aussi, sachez que les crossovers entre Grey's Anatomy et Station 19 (le spin-off) ne sont pas à exclure.

En tout cas, on est sûrs d'une chose : la prochaine saison sera un (autre) rock 'n' roller coaster emotionnel. Préparez les mouchoirs.

A quand la suite ?

Ne criez pas victoire trop vite, ABC n'a pas encore communiqué de date officielle pour la diffision de la saison 15. Mais ce qu'il y a de bien avec les séries cultes comme Grey's Anatomy, c'est que les années précédentes peuvent servir de base : De la même façon que The Walking Dead revient tous les ans en octobre, Grey's devrait revenir au mois de septembre 2018. Oui, ça va être long. Mais bon, pour passer le temps, il y a pas mois de 14 saisons à revoir.