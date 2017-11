La saison 14 de Grey's Anatomy a pris quelques semaines de repos pour les fêtes de fin d'année pour mieux revenir en 2018. Et elle semble nous préparer un retour particulièrement juteux, à fortiori pour les fans de séries ! Bethany Joy Lenz, la célèbre interprète de Hayley dans les Frères Scott va apparaître dans plusieurs épisodes de la série médicale. Shonda Rhimes adorant entourer ses nouveaux personnages de mystère, à peine sait-on que l'actrice jouera le rôle de Jenny. La durée de son arc narratif ou encore la nature même de son personnage - sera-t-elle un médecin ou une malade ? - n'ont pas été dévoilés.

Avec les départs d'Abigail Spencer et de Martin Henderson - respectivement Meghan Hunt et Nathan Riggs - et l'arrivée des nouveaux internes que d'aucuns prennent comme le signe que la fin de Grey's Anatomy est proche, le programme phare d'ABC a subi de nombreux va-et-vient avant même d'avoir atteint son dixième épisode. Le retour de Krista Vernoff - la showrunner des débuts de la série - ayant effectivement permis d'accélérer la narration des intrigues. Espérons que le personnage joué par Bethany Joy Lenz reste un nombre d'épisodes suffisant pour nous permettre d'apprécier le retour de l'actrice à la télévision après l'annulation de Colony, sa dernière série.