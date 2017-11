Les aficionados de la première heure de Grey's Anatomy vont avoir du travail en regardant Who Lives, Who Dies, Who Tells Your Story ! La scénariste Krista Vernoff a, en effet, révélé que ce chapitre comportera de nombreux clins d’œil aux débuts de la série. Conçu pour être une véritable lettre d'amour aux fans, ce 300e épisode aura la difficile tâche de rendre hommage à tous les personnages iconiques qui ont marqué la célèbre série médicale. Ainsi, dans le premier extrait de ce septième épisode de la saison 14 de Grey's Anatomy, on retrouve, parmi les victimes d'un accident de manège, les portraits crachés de George O'Malley, Cristina Yang et Izzie Stevens.

En outre, cette vidéo récrée également des scènes désormais cultes qui ont jalonné les premières saisons : les nouveau internes épuisés se cachant dans les sous-sols de l'hôpital ou encore courant à travers les couloirs suite à une urgence. Des situations vécues par Meredith, Cristina, George, Izzie et Alex à une époque où eux-mêmes commençaient leur internat. Une nostalgie que l'on retrouve notamment dans les bandes-annonces de ce 300e épisode de Grey's Anatomy ! L'extrait de Who Lives, Who Dies, Who Tells Your Story se concentre également sur le présent avec Amelia surprenant Owen et Carina ensemble et Arizona qui prépare le retour de Sofia.