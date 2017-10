La bande-annonce de Danger Zone, l'épisode 5 de la saison 14 de Grey's Anatomy, avait annoncé la couleur : le chapitre sera différent de ses compagnons de route. Avec une action plantée il y a dix ans et dans un pays en guerre : l'Irak, cette nouvelle intrigue nous plonge, en effet, dans le passé militaire de Nathan, Megan, Owen et Teddy. Un passé qui avait été, jusque-là, plus raconté que montré. Dans l'extrait de Danger Zone dévoilé, on remarque d'ailleurs la grande amitié qui lie Megan (Abigail Spencer) et Teddy (Kim Raver) et les rapports déjà flous entre cette dernière et Owen toujours impeccablement joué par Kevin McKidd.

A seulement deux chapitres du 300e épisode, qui sera une véritable lettre d'amour aux fans, Grey's Anatomy a décidé de frapper fort avec Danger Zone en proposant une intrigue inédite, un "stand alone" comme on les nomme dans le jargon des séries télé. Si elle permettra de mieux comprendre les rapports entre les quatre personnages et les circonstances entourant l'enlèvement de Megan, elle mettra, en revanche, une halte sur les histoires actuelles des personnages comme la relation entre Amelia et Owen, le triangle amoureux Meredith/Nathan/Megan ou encore l'amour naissant entre Jackson et Maggie.