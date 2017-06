La reprise du tournage de la saison 14 de Grey's Anatomy n'est qu'à quelques encablures - les acteurs reprennent le chemin des studios mi-juillet - et déjà des spoilers sur les épisodes à venir commencent à émerger. Le site de divertissement Deadline a en effet annoncé que Kim Raver, qui jouait Teddy Altman, allait revenir le temps d'un arc scénaristique dès la rentrée 2017-18. La chirurgienne cardiaque avait été citée dans le final de la saison 13 de Grey's Anatomy comme la personne ayant formellement reconnue la sœur d'Owen. Et si la durée de son guest n'a pas été révélée, on peut sans mal l'imaginer rester jusqu'à une résolution éventuelle de l'intrigue.

Le retour de Teddy dans la saison 14 de Grey's Anatomy

La dernière fois que l'on a vu Teddy Altman dans Grey's Anatomy, elle apprenait son renvoi de la bouche d'Owen. C'était lors de l'épisode 24 de la saison 8 - plus communément appelé "le traumatisant crash d'avion" - et son ami, alors chef de l'hôpital, la libérait de ses fonctions afin qu'elle puisse accepter sans culpabilité aucune une jolie position dans un hôpital militaire. Le même hôpital militaire vers lequel se dirigeaient Amelia et Owen dans le final de la saison 13. En outre, Teddy et Owen ayant eu une relation assez longue, il sera intéressant de voir comment la sœur de Derek accueillera ses retrouvailles.