Malgré une légère baisse des audiences pour la saison 13 de Grey's Anatomy, la série médicale a été renouvelée pour une quatorzième saison. Et si le planning de rentrée n'a pas encore été dévoilé par ABC, on peut imaginer sans mal un season premiere diffusé le 22 ou au plus tard le 29 septembre 2017. Dans l'intervalle, et alors que Ring of Fire le final de la saison 13, a été diffusé il y a peu, les questions sur les intrigues des futurs épisodes commencent à fleurir sur la toile. La première et sans doute la plus importante : le retour de Megan (Bridget Regan) et bien sûr son éventuel impact sur la relation bourgeonnante de Meredith et Nathan. Le dernier épisode nous montrait le chirurgien accourir au chevet de son ex-amoureuse mais on ignore toujours quel est son état de santé et surtout mental. Dix ans d'enfermement et de torture ont certainement dû laisser des stigmates importants.

En outre, l'hypothèse d'un triangle amoureux n'est pas sans rappeler celui que Meredith a vécu dans la saison 2 de Grey's Anatomy lorsque Derek avait, alors, choisi de travailler sur la relation avec son ex-femme Addison plutôt que de se concentrer sur son histoire avec l'héroïne. Une situation qui paraîtrait insensée à développer dans la saison 14 du programme médical alors que la maman célibataire de trois enfants n'a vraisemblablement plus le temps ni même la patience de s'adonner à des jeux aussi puérils. Pour autant, l'hypothèse d'une quelconque figure géométrique amoureuse, esquissée dans Ring of Fire, pourrait revenir au trio Jackson/Maggie/April. En outre, les pompiers qui ont été discrètement mis en avant dans le final de la saison 13 devrait certainement refaire leur apparition dans les premiers mois de diffusion de la série avant que le spin-off de Grey's Anatomy ne soit définitivement lancer début 2018.