Grey's Anatomy saison 14 : Shonda Rhimes s'exprime sur le départ Jessica Capshaw et de Sarah Drew

La nouvelle aura fait l'effet d'un séisme chez les fans de Grey's Anatomy. Sarah Drew et Jessica Capshaw (qui interprètent respectivement April et Arizona) quitteront la série à l'issue de la saison 14. Pour justifier ce départ, quelques "divergences artistiques" ont été invoquées. Mais, il s'est aussi beaucoup murmuré que les deux actrices auraient été remerciées. Le fin mot de l'histoire, on ne l'aura peut-être jamais. Mais, Shonda Rimes a tenu à s'exprimer.

Une publication partagée par Shonda Rhimes (@shondarhimes) le 8 Mars 2018 à 10 :15 PST

"C'est toujours difficile de dire au revoir à mes personnages", a t-elle écrit sur un post Instagram. "Arizona Robbins April Kepner ne sont pas seulement adorées, elles sont iconiques - les communautés LGBT et chrétiennes ne sont pas assez représentées à la télévision. Je serai éternellement reconnaissantes à Jessica Capshaw et à Sarah Drew d'avoir donné vie à ses personnages d'une façon aussi vibrante et d'avoir inspiré autant de femmes à traver le monde. Elles feront toujours partie de la Shondaland Family". Pour l'heure, le seul acteur du show qui ait partagé sa deception est Jesse Williams (Jackson Avery). De son côté, Sarah Drew s'est dite "triste" et admet "ne pas être encore prête" à faire ses adieux.

C'est encore un fin de saison bien triste qui nous attend dans Grey's Anatomy.