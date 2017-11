Si l'arrivée des nouveaux internes dans la saison 14 de Grey's Anatomy peut signifier que la fin de la série est proche, seules deux personnes connaissent réellement la date de fin du programme. Et sans grande surprise, ce sont Ellen Pompeo qui interprète Meredith Grey et Shonda Rhimes, la créatrice du show. Si elles n'ont pas donné de jour exact, les deux américaines se sont néanmoins mises d'accord sur le moment où elles fermeront les portes du Grey/Sloan Hospital : "Shonda et moi nous sommes dits que lorsque je serai prête à arrêter, elle conclura la série" révèle Ellen Pompeo avant de continuer : "L'histoire raconte le parcours de Meredith et quand il sera terminé, la série le sera aussi."

Pour autant, compte tenu des audiences actuelles de la saison 14 de Grey's Anatomy qui reviendra en 2018 - elle se place à la deuxième position des programmes dramatiques d'ABC - la série devrait continuer encore un moment. A fortiori, depuis que les aventures des plus célèbres médecins de la télé ont débarqué sur Netflix. "Chaque mois, deux millions de personnes regardent le pilot de Grey's Anatomy" révèle le président de la division télé de Disney pour ABC. Et Shonda Rhimes de poursuivre : "La beauté de Netflix est qu'elle nous apporte régulièrement de nouvelles vagues de fans. Et Grey's ayant cette thématique universelle, elle fonctionne aux quatre coins du globe". Que l'on se rassure donc, la fin de la série n'est pas pour tout de suite !