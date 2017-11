Les scénaristes de la saison 14 de Grey's Anatomy ont annoncé la couleur : le 300e épisode de la série médicale sera une véritable lettre d'amour aux fans ! Il faut dire que les séries qui atteignent - ou seraient capables d'atteindre - ce palier incroyable sont devenues rares à la télévision. Aussi, pour ce chapitre particulier intitulé Who Lives, Who Dies, Who Tells Your Story, le célèbre programme médical a voulu jouer la carte de la nostalgie en rendant hommage à tous les personnages qui ont poussé les portes d'abord du Seattle Grace puis du Grey/Sloan Hospital comme le montre les différentes bandes-annonces de ce septième chapitre de la saison 14 de Grey's Anatomy.

Who Lives, Who Dies, Who Tells Your Story part d'une catastrophe comme sait les dépeindre la série : "Après un grave accident de montagnes russes, les médecins du Grey/Sloan s'occupent de patients qui ravivent des fantômes du passé". Et quels fantômes, dans la vidéo promo de ce 300e épisode, on peut entendre Meredith dire à Alex à propos de deux malades "Lui c'est George et elle Cristina". En outre, pour cet événement exceptionnel, ABC - la chaîne de diffusion - a mis les plans dans les grands en proposant en première mondiale la diffusion d'une nouvelle chanson du dernier album de Taylor Swift : Reputation ! Une raison de plus pour ne pas rater le prochain épisode de Grey's Anatomy !