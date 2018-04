Grey's Anatomy saison 14 : Season Finale, tournage... tout ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine !

Cette quatorzième saison de Grey's Anatomy s'annonce comme un tournant pour la série puisque deux personnages principaux quitteront le show dans le Season Finale. L'année prochaine, le Seattle Grace Hospital reprendra du service mais, sans Arizona et April. Depuis cette annonce, les fans sont sur les dents (et nous aussi) et la moindre info est importante. Récap des trois informations les plus importantes de la semaine.

Dans les coulisses du tournage

Visiblement, l'émotion a commencé à gagner les acteurs : tous ont partagé des clichés pris sur le tournage du Season Finale. On préfère vous prévenir : aucun spoiler n'a été recensé dans ces photos. Mais apparemment, on devrait retrouver les acteurs dans un ranch... enfin, si l'on se base sur les clichés. Mieux vaut attendre la diffusion de l'épisode !

Alex et Jo se marieront-ils ?

On sait aussi qu'une église a été réquisionnée pour le tournage. Prévoit-on mariage (celui d'Alex et Jo, par exemple) ? Ou bien, un enterrement ? Personne ne le sait et évidemment, rien n'a filtré. Alors on va attendre et se faire quelques scénarios dans nos têtes pour compenser.

Un Season Finale difficile

A écouter Ellen Pompeo, le Season Finale de la saison 14 sera "dévastateur". Mais, ce n'est pas tout ! A en croire l'actrice, il serait aussi "difficile". On s'attend à de nombreux rebondissements, à des départs et, bien sûr... à des larmes.

Vous l'aurez compris, les informations arrivent au compte-goutte. Mais la diffusion de l'épisode approche. Rendez-vous sur ABC d'ici quelques semaines !