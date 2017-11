La saison 14 de Grey's Anatomy s'en est allée pour quelques semaines laissant ses fans dans une expectative terrible. Out Of Nowhere, le winter finale, se terminait en effet par un cliffhanger inattendu. Mais cette saison nous a également permis de faire un bon dans le passé avec le 300e épisode qui rendait hommage aux personnages ayant quitté le programme médical. Parmi eux : Callie Torres, chirurgienne orthopédique au Grey/Sloan Hospital qui a choisi de suivre sa petite amie sur la côté est américaine lors de la saison dernière. Depuis, les aficionados de Grey's Anatomy se demande si l'ex-femme d'Arizona reviendra à Seattle.

Dans une interview donnée à Entertainment Weekly, Sara Ramirez, l'actrice qui a incarné le personnage pendant 10 ans, a révélé qu'elle discutait beaucoup avec Shonda Rhimes, la créatrice de Grey's Anatomy, à propos d'un retour de Callie et qu'elle n'était absolument pas fermée à cette idée. Ramirez a même déclaré qu'elle souhaitait que ces discussions continuent : "La dernière fois que Shonda et moi-même nous sommes parlées, nous nous sommes mises d'accord pour continuer d'en parler, elle sait que je suis d'accord pour continuer d'en parler." En attendant, les fans de l'actrice pourront la voir dans Madam Secretary, une série de CBS. Quant à ceux qui attendraient le retour de Grey's Anatomy, la date de retour en 2018 a été annoncée !