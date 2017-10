Après avoir concocté une véritable "amour aux fans" pour le 300e épisode de la série, les scénaristes de la saison 14 de Grey's Anatomy ont décidé de nous faire voyager dans le passé ! Le 26 octobre prochain, Nathan, Owen, Megan et Teddy seront mis à l'honneur dans un chapitre spécial qui retracera les quelques jours qui ont précédé la disparition de Megan. Le titre "Danger Zone" fait, en outre référence, à une chanson de Top Gun, film des années 80 qui se penchait sur le destin de pilotes d'avions de chasse. Ce sixième épisode ouvrira la saison des "sweeps", une période qui permet de jauger la popularité d'une série afin de fixer le prix des écrans publicitaires.

TVline a dévoilé une première photo de Danger Zone qui révèle les personnages joués par Martin Henderson, Kevin McKidd, Abigail Spencer et Kim Raver en uniforme de soldats. Lors du season premiere de la saison 14, Megan était de retour après plus de dix ans de captivité. Un retour qui a, évidemment chamboulé, son frère, Owen, mais également son ancien fiancé, Nathan, déchiré entre sa loyauté pour son ancien amour et sa nouvelle relation avec Meredith. Ce chapitre permettra d'en savoir plus sur la relation qu'entretenait les quatre amis. Amitié qui survivait à grand-peine au drame : Owen ayant accusé Nathan pendant de nombreux mois d'être responsable de l'enlèvement de sa sœur.