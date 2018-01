Les fans de Grey's Anatomy comptant les jours depuis la diffusion du winter finale de la saison 14 de la série médicale respirent enfin : leur série préférée est de retour demain, jeudi 18 janvier. Un retour qui s'annonce tout aussi passionnant que son prédécesseur. Rappelez-vous dans Out of Nowhere, l'épisode 8, le Grey/Sloan Hospital était victime d'un piratage informatique. Une attaque qui oblige les médecins à improviser et avoir recours aux méthodes traditionnelles pour soigner les patients. Si certains comme Owen ou le Dr Weber s'en accoutument sans mal, d'autres comme April ou les nouveaux internes - au cœur d'épisodes inédits de Grey's Anatomy - sont complètement perdus.

Jackson et Maggie s'étaient retrouvés à travailler sur le même cas, une proximité qui avait un peu plus exacerbé leurs sentiments. En toute fin d'épisode, alors qu'ils évacuent leur patient en hélicoptère - faute d'électricité - une secousse aggrave l'état du malade les obligeant, là aussi, à le sauver avec peu de moyens. De son côté, Miranda travaille avec le FBI pour retrouver l'identité du hacker qui demande une rançon mirobolante pour "libérer" l'hôpital. Enfin, Jo, tout juste nommée chef des internes, court dans tout l'hôpital à la recherche d'une information vitale sur le traitement d'un jeune patient et quand, enfin, elle obtient une réponse, elle tombe nez-à-nez, comme le montre les photos promo du mid season premiere de cette saison 14, sur son violent ex-mari Paul Sadler...