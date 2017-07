S'il y a quelques jours, ABC dévoilait la date de diffusion du season premiere de la saison 14 de Grey's Anatomy, aujourd'hui, c'est au tour du spin-off de la série médicale de se révéler. Annoncé en toute fin de diffusion dernière, ce nouveau programme, toujours made in Shonda Rhimes, se focalisera sur la vie personnelle et professionnelle de pompiers au sein d'une caserne de Seattle - afin de faciliter d'éventuels crossover avec la série mère. Rhimes étant une fervente féministe, elle a confié le rôle principal de son dernier bébé à l'actrice relativement inconnue, Jaina Lee Ortiz, vue dans Rosewood et Shooter.

Le spin-off, qui n'a pas encore de titre, sera composé de 10 épisodes et si les audiences sont au rendez-vous, servira certainement de successeur à Scandal qui attaque sa dernière saison. Comme pour Private Practice - le premier programme décliné de Grey's Anatomy qui avait pour héroïne Addison Montgomery - la série aura son pilot intégré aux aventures des médecins du Grey/Sloan Hospital. Quid du personnage qui assurera la transition vers le spin-off ? Espérons que cette nouvelle idée de Shonda Rhimes trouve son public : Still Star-Crossed sa dernière série - actuellement en diffusion - a été éreintée par les critiques et boudée par le public.