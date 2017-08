C'est sur les réseaux sociaux que le titre du season premiere de la saison 14 de Grey's Anatomy a été dévoilé et c'est sur ces mêmes réseaux sociaux que le cast de la célèbre série médicale a fait vivre son retour sur les plateaux de tournage. Tournage qui a repris il y a un peu plus d'une semaine et qui permet de voir que la bonne humeur qui règne entre les acteurs n'a pas changé - Shonda Rhimes, la créatrice de la série, est de son propre aveu allergique aux co** et n'a pas hésité par le passé à se débarrasser d'acteurs à l'humeur exécrable. Mais rien de tout cela ici, entre les clichés d'Ellen Pompeo (Meredith), Justin Chambers (Alex) et Jesse Williams (Jackson) en vadrouille dans les rues de Seattle ou Kevin McKidd (Owen) et Chandra Wilson (Bailey) prenant la pause entre deux scènes tournées de nuit, les comédiens semblent heureux de se retrouver.

#s14 Une publication partagée par Camilla Luddington (@camillaluddington) le 21 Juil. 2017 à 15h23 PDT

Night shoot w my partner in crime Chandra ! #seattle @greysabc Une publication partagée par Kevin McKidd (@therealkmckidd) le 27 Juil. 2017 à 12h35 PDT

#Squad #Work #Eat #Play #Live #Seattle life ain't stale. Une publication partagée par jesse Williams (@ijessewilliams) le 25 Juil. 2017 à 21h12 PDT

Back at it with these goofballs!! #GreysAnatomy #season14 @therealjamespickens @officialjustinchambers #chandrawilson Une publication partagée par Sarah Drew (@thesarahdrew) le 1 Août 2017 à 20h26 PDT

This ! Chandra #seattle @greysabc Une publication partagée par Kevin McKidd (@therealkmckidd) le 24 Juil. 2017 à 17h27 PDT

Des clichés qui révèlent que l'action du premier épisode se déroulera à Seattle même - la série est habituellement tournée à Los Angeles - pour l'une des premières fois de la série. Un déplacement qu'une grosse partie du cast a fait pour une intrigue encore tenue secrète. Lors du season finale de la saison 13, Owen retrouvait sa sœur disparue depuis près de 10 ans, le Grey/Sloan Hospital était dévasté par une explosion et Stephanie Edwards, la très douée interne d'Amelia, faisait ses adieux à la médecine. Et si la saison 14 de Grey's Anatomy va voir le retour d'un nouveau personnage, on ne trouve encore aucune trace des retrouvailles sur les réseaux sociaux !