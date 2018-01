La première photo du mid season premiere de la saison 14 de Grey's Anatomy laissait dévoiler un face-à-face entre Jo et son mari violent. Des "retrouvailles" qui paraissent être au centre de l'épisode intitulé Four Seasons in One Day à en croire les premières images promo du prochain chapitre. Et selon une interview donnée par Matthew Morrison, l'acteur incarnant Paul Sadler, le personnage devrait prendre ses aises pour un long arc narratif de la quatorzième saison de la série phare de ABC. Quelles conséquences pourrait avoir ce retour sur la relation désormais stable de Jo et Alex ? Plus que quelques jours pour le savoir.

Le reste des photos promo du mid-season premiere de cette saison 14 de Grey's Anatomy montrent une Meredith présentant un visage extrêmement fermé tandis que sa soeur Maggie laisse transparaître sa gêne alors qu'elle se trouve en présence de Jackson. Les deux tourtereaux vont-ils enfin sauter le pas et s'avouer leurs sentiments ? En outre, ces premières images présentent également Arizona particulièrement à l'aise, voire familière, avec le mari de Jo.... Se pourrait-il que les deux médecins se connaissent ? Ont-ils déjà travaillé ensemble ? Four Season in One Day a de nombreuses interrogations à balayer. En outre, il introduira également le personnage joué par une des actrices des Frères Scott !