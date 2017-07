Si la date du season premiere de la saison 14 de Grey's Anatomy a été dévoilée, le synopsis, en revanche, se fait encore attendre. Les acteurs ont repris le chemin du tournage depuis quelques semaines et n'ont pas manqué de témoigner de leur retour via les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs par ce biais que l'un des acteurs a dévoilé le titre du premier épisode. Sur Instagram, Giacomo Gianniotti, l'interprète d'Andrew DeLuca, a pris une photo lors de la lecture du script avec tout le cast qui laissait entendre que ce chapitre introductif se nommerait Break Down the Home. Ce qui ne laisse rien présager rien de bon pour les médecins du Grey/Sloan Hospital.

Lors du dernier épisode de la saison 13, Owen apprenait que sa soeur, qu'il pensait morte depuis 10 ans, avait été retrouvée prisonnière dans un sous-sol. Un retour inattendu qui va chambouler de nombreuses dynamiques de la série dont celle d'Owen et Amelia - que l'on a vu se rapprocher dans le season finale - et de Nathan et Meredith qui, après s'être tournés autour pendant de nombreux épisodes, ont finalement décidé de se lancer dans une relation. L'ancienne fiancée du chirurgien va-t-elle précipiter la fin de leur toute récente histoire d'amour ? Et quelles conséquences suite au retour de cet ancien personnage de Grey's Anatomy ?