Il se sera fait attendre ! Alors que les premières photos du spin-off de Grey's Anatomy ont été dévoilées depuis quelques semaines déjà, son titre restait toujours un mystère. Etonnant quand on sait que la diffusion du premier épisode est prévue pour le 22 mars, autrement dit "demain" dans un monde télévisuel américain où des nouveautés sont lancées quasiment chaque semaine. Après moult tergiversations, les têtes pensantes se sont finalement arrêtées sur Station 19, d'après le nom de la caserne où se déroulera l'action de la série. Seattle Fire ayant été écarté afin d'éviter toute assimilation avec Chicago Fire, une série concurrente.

Le lancement de la série sera effectué lors d'un double épisode spécial puis Station 19 continuera sa diffusion normale à 21h dès le jeudi 29 mars et ce pour dix semaines - correspondant au nombre de chapitres de cette première saison. Avec Scandal entamant sa dernière saison, ABC souhaite lui trouver un remplaçant pour compléter son célèbre TGIT. Et si de nombreux personnages de Grey's Anatomy devraient faire leur apparition dans le spin-off, Station 19 devra être capable d'apporter un vent de fraîcheur et d'originalité qui le distinguera du déjà cité Chicago Fire mais également du très récent 9-1-1, renouvelé pour une seconde saison au bout de son troisième épisode.