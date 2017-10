Le coup d'envoi de la saison 14 de Grey's Anatomy a été donné jeudi dernier avec un double épisode qui se ponctuait par une mauvaise nouvelle pour l'un des personnages : Amelia Shepherd était diagnostiquée d'une tumeur au cerveau. Si on ignore ce que les têtes pensantes de la série médicale n°1 du paysage télévisuel américain réserve à la sœur de Derek, une chose est sûre, c'est qu'ils vont chouchouter les aficionados du programme ! A l'occasion du 300e épisode, la scénariste et co-productrice Krista Vernoff a déclaré au site TVLine avoir écrit une véritable "lettre d'amour" aux fans qui, après 14 saisons, sont toujours au rendez-vous.

Fraîchement revenue au poste de productrice, Vernoff souhaite faire avancer la série vers un plus de légèreté et d'humour. Pour autant, elle avoue que cet épisode spécial intitulé Who Lives, Who Dies, Who Tells Your Story sera empreint de nostalgie : "S'il y a un thème à l'épisode, ce sont les fantômes de notre passé. Aussi, j'ai trouvé un moyen de rendre hommage à tous les personnages de la série qui ne sont plus là". Derek ? Cristina ? Addison ? Il faudra attendre le 9 novembre pour assister à cet événement, rare pour une série et bien plus rare dans la conjoncture télévisuelle actuelle, pour voir qui sont ces "fantômes du passé". Dans l'intervalle, vous pouvez regarder la bande-annonce de l'épisode 3 de la saison 14 de Grey's Anatomy.