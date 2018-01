L'année commence bien pour Ellen Pompeo ! Celle qui incarne Meredith Grey dans la célèbre série médicale Grey's Anatomy depuis ses débuts - la saison 14 revient ce soir après la pause hivernale - vient de signer un contrat particulièrement juteux avec ABC faisait d'elle l'actrice dramatique la mieux payée de la télévision américaine : un salaire de 20 millions de dollars par saison et un statut de productrice qui lui permet également de recevoir quelques dividendes en plus. Un deal dont l'actrice est particulièrement fière d'autant qu'elle a dû se battre pour le signer comme elle l'a confié à The Hollywood Reporter : "Quand Patrick [Dempsey] est parti, tout a changé pour moi. Jusque-là, ils pouvaient l'utiliser comme moyen de pression contre moi 'On n'a pas besoin de toi, on a Patrick' ce qu'ils ont fait pendant des années."

Et l'actrice de continuer : "Tellement de fois, j'ai voulu qu'on aille négocier ensemble mais il n'a jamais voulu. A un moment, j'ai demandé 5 000 $ de plus juste par principe parce que la série s'appelle Grey's Anatomy et que j'y joue Meredith Grey. Ils n'ont pas accepté. J'aurais pu m'en aller, pourquoi je ne l'ai pas fait ? C'est ma série, je suis l'héroïne [...] Vous êtes déchirée puis vous vous dîtes 'Je ne vais pas laisser un gars me chasser de ma propre maison'" Des déclarations inédites et particulièrement révélatrices de l'inégalité des salaires hommes/femmes à Hollywood. La bonne nouvelle est que le deal qu'a signé Ellen Pompeo l'engage pour deux ans... ce qui signifie que officieusement, Grey's Anatomy - qui a révélé des webisodes inédits - est renouvelée de facto pour deux saisons !