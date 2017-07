Les fans de Grey's Anatomy sont désormais habitués et se préparent, toutes les années, quand vient le mois de mai à supporter l'absence de leur série favorite. Et si les premières semaines, ils ignorent combien durera l'attente, aujourd'hui le mystère a été levé ! ABC, la chaîne de diffusion du plus célèbre programme médical actuel, a enfin dévoilé la date du season premiere de la saison 14 de Grey's Anatomy - qui va voir le retour d'un ancien personnage. Prenez vos agendas : Meredith, Amelia, Alex et les autres reviendront pour un épisode XXL de deux heures le 28 septembre, soit dans 72 jours. (oui, on compte).

Pour autant, le très solide TGIT, composé du programme médical, de Scandal et de How to Get Away With Murder, devra attendre encore un peu avant de faire son retour le jeudi soir puisque la dernière saison de la seconde série a été repoussée à 2018, Kerry Washington - l'interprète d'Olivia Pope - étant enceinte. En outre, en annonçant un spin-off de Grey's Anatomy, ABC cherche d'ores et déjà à trouver son successeur pour conserver son bloc de séries indétrônable made in Shonda Rhimes. Avec le succès mondial des aventures des médecins du Grey/Sloan hospital, et conséquemment des deux autres séries de son TGIT, la super productrice est devenue une figure incontournable du paysage télévisuel américain.