Le cliffhanger du winter finale de la saison 14 de Grey's Anatomy a laissé les fans de la série médicale dans une anxiété terrible et habilement amenée par les scénaristes ! Une anxiété qui devrait durer quelques semaines puisque, comme toutes les années, le programme d'ABC s'en va prendre quelques vacances pour les fêtes. Mais pas de panique, la date de retour a d'ores et déjà été annoncée ! La suite des aventures de Meredith, Alex, Miranda, Jackson et les autres reprendront le jeudi 18 janvier 2018. La chaîne de diffusion a d'ailleurs crée un petit spot pour annoncer la bonne nouvelle aux fans impatients.

Peu d'informations ont filtré sur la suite de la saison 14 de Grey's Anatomy. Pour autant, sait-on que l'histoire de Jo et des violences conjugales qu'elle a subies vont prendre une place certaine dans les futurs épisodes. Son mari joué par Matthew Morrison - Will Schuester de Glee - jouera un rôle prépondérant dans la série et nul doute que sa présence aura un impact non négligeable sur la relation entre la nouvelle chef des internes et Alex. Quant à Meredith, on imagine sans mal que son Harper Avery va lui ouvrir quelques portes, notamment pour ses nouvelles recherches. Enfin va-t-on voir Jackson et Maggie concrétiser la claire attirance qu'ils ont l'un pour l'autre ?