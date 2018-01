Grey's Anatomy fait des petits ! Et c'est grâce au personnage de Ben Warren. Le mari de Bailey sera en effet le héros du spin-off de la série médicale dont les premières photos dévoilées le montrait arborant son uniforme de pompier. En effet, la déclinaison du programme phare de ABC ne se tiendra pas dans un hôpital mais dans bel et bien dans une caserne des soldats du feu. Et pour voir leurs premières aventures, il faudra attendre le 22 mars avec un double épisode. La coutume dans ce genre de configuration veut que la série-mère concentre un chapitre à son "petit" et que l'intrigue continue dans le spin-off.

Attendez-vous donc à une double dose de Grey's Anatomy ! Le spin-off, qui n'a toujours pas de titre comme l'a révélé la présidente de la chaîne ABC, prendra par la suite le poste laissé vacant par Scandal, autre série de Shonda Rhimes qui fermera définitivement les portes de Pope & Associés le 15 mars. Si les audiences sont au rendez-vous, la déclinaison du programme médical conservera sa place à la rentrée 2018/2019. Pour l'aider à décoller, sa showrunner a déclaré que de nombreux personnages de la série originale allait apparaître dans le spin-off, les deux shows se déroulant à Seattle. De quoi rassurer les fans de Bailey qui voyaient déjà la jeune femme divorcer de Ben !