En novembre dernier, les médecins les plus célèbres du paysage télévisuel actuel prenaient leur traditionnelle pause hivernale. Mais loin de profiter des fêtes pour se reposer, le casting a continué le tournage des prochains épisodes. Des épisodes que nous pourrons découvrir dès le 18 janvier. Et pour se faire pardonner son absence, la série médicale semble nous avoir concocté un retour particulièrement sous tension. Si les photos promo du mid-season premiere de la saison 14 nous promettaient déjà un face-à-face intense entre Jo (ou plutôt Brooke) et son mari, la bande-annonce de Four Seasons in One Day persiste et signe !

On y voit d'ailleurs le personnage joué par Camilla Luddington s'effondrer en pleurs suite à cette rencontre surprise. Mais fort heureusement Meredith et Alex sont là pour la réconforter lui certifiant de faire en sorte de ne jamais la laisser seule avec son ex. Une promesse plutôt difficile à tenir à en croire la vidéo promo de ce neuvième épisode. En outre, l'actrice des Frères Scott, annoncée comme rôle récurrent dans la saison 14 de Grey's Anatomy semble avoir un lien particulier avec l'ancien mari de Jo. Mauvais présage pour la jeune interne ? Il faudra attendre encore quelques jours pour le découvrir !