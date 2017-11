Fêtes de fin d'année obligent, la saison 14 de Grey's Anatomy ne reviendra pas avant quelques semaines. Si la date de retour en 2018 a été annoncée par ABC, on ne peut s'empêcher de compter les jours jusqu'à ce jeudi fatidique... En attendant, nous nous posons des questions sur le futur de la série médicale. Et si l'arrivée des nouveaux internes marquait le début de la fin ? D'autres internes ont poussé les portes du Grey/Sloan Hospital - ceux de la promotion de Lexie ou de Jo - mais aucun n'a profité d'une telle attention.... ou d'une telle ressemblance ! "Glasses" nous rappelle George à ses débuts. Quant à certaines scènes : elle sont un clin d’œil évident aux premières saisons de la série médicale d'ABC.

Les relations torrides dans la chambre réservée aux médecins de garde, les sous-sols de l'hôpital servant d'échappatoire ou encore le simple fait de les voir se disputer une opération. Autant de nostalgie qui a servie au 300e épisode de Grey's Anatomy mais qui pourrait amorcer la fin de la série. Meredith a obtenu un Harper Avery's Award et pourrait devenir le mentor d'une des médecins de la "relève", Alex et Jo se marieraient et seraient heureux, Jackson et Maggie s'avoueraient leurs sentiments, Richard accepterait l'idée de partir à la retraite et de vivre des jours paisibles avec sa femme jouée par Debbie Allen... pendant que les nouveaux internes s’affréteraient à ne pas décevoir leurs aînés ! La boucle serait bouclée...