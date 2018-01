Si le mid season premiere de la saison 14 de Grey's Anatomy s'est concentré sur le passé douloureux de Jo, en tout début d'année c'était celui d'Owen qui nous était dévoilé. Sa sœur, qu'il croyait morte, refaisait surface et sa meilleure amie, Teddy, repoussait les portes du Grey/Sloan Memorial pour l'accompagner dans cette épreuve. Une meilleure amie qui a toujours éprouvé des sentiments plus qu'amicaux envers le médecin. Eh bien il semblerait que Krista Vernoff, la nouvelle showrunner de la série, veuille donner une nouvelle chance - ou mettre un point final - au couple puisque Kim Raver sera de retour au printemps pour un long arc narratif.

On ignore également si c'est un cas médical ou une affaire personnelle qui fera revenir le personnage et pour combien de temps elle restera à Seattle. Interviewée par le site TVline en novembre dernier, Kim Raver avait déclaré "adorer" revenir au rang de personnage régulier dans la célèbre série : "J'adore faire partie de ce groupe. J'adore travailler avec Shonda Rhimes et j'adore travailler avec le cast. C'est comme revenir à la maison." Ce n'est peut-être pas le cas d'Amelia qui n'a jamais eu d'excellents rapports avec Teddy. Et pour cause, elle a toujours vu la chirurgienne comme une menace. Comment réagira Owen à ce retour ? Il faudra attendre quelques semaines avant de la découvrir. En attendant, c'est sur le retour du mari de Jo que se focalisera l'épisode 10 de la saison 14 de Grey's Anatomy diffusé jeudi.