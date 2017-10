La bande-annonce de Danger Zone, l'épisode 5 de la saison 14 de Grey's Anatomy, avait de quoi allécher : un saut dans le passé de dix ans, un focus sur les années militaire de Nathan, Teddy, Owen et Megan et enfin une explication sur l'enlèvement de cette dernière ! Pourtant, ABC, la chaîne de diffusion, a décidé de mettre à l'épreuve notre patience en décalant d'une semaine la diffusion de ce chapitre spécial. Jeudi 19, ce seront donc deux épisodes spéciaux d'Halloween de Charlie Brown et de la version télé de Toy Story qui prendront la place de la série médicale. De quoi réjouir les enfants !

Quant aux parents fans de Grey's Anatomy, ils devront attendre le 26 octobre pour voir Danger Zone et, en outre, s'habituer à ces mini-pauses. Si les séries des grands network ont généralement leurs saisons composées de 23 voire 24 épisodes, ce nombre ne suffit pas à fournir une diffusion régulière d'un show durant toute l'année télévisuelle - à savoir de fin septembre ou début octobre jusqu'à mi-mai. Les chaînes sont donc dans l'obligation de "sauter" des semaines en proposant de revoir d'anciens épisodes ou encore découvrir des programmes inédits. En outre, cette année, Grey's Anatomy doit également se coordonner avec son spin-off - dont le casting a été révélé - afin d'assurer la continuité dans les crossovers.