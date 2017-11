Tous les fans de la première heure de Grey's Anatomy savent qu'à sa genèse, la série se concentrait sur des jeunes internes répondant aux noms de Meredith, Alex, George, Izzie et Cristina. Les années passant, le groupe originel d'internes s'est dissout non sans avoir laissé une marque indélébile sur la série. Aussi était-il normal de prendre le 300e épisode du programme médical - qui sera une véritable lettre d'amour aux fans - pour saluer George, Izzie et Cristina qui ne sont plus au générique. Mais le premier étant mort (dans la série), la seconde, persona non grata sur le tournage et la troisième occupée sur un nouveau projet, il a fallu rivaliser d'ingéniosité pour les faire revenir !

La solution a été dévoilée avec le premier extrait de ce 300e épisode de Grey's Anatomy intitulé Who Lives, Who Dies, Who Tells Your Story : les scénaristes ont eu l'idée de recruter des versions plus jeunes de ces trois personnages. Ainsi lors d'un accident de manège, de jeunes patients débarquent au Grey/Sloan Hospital. Des patients qui ne passent pas inaperçus auprès de Meredith et d'Alex qui font immédiatement le rapprochement avec leurs anciens amis. Joli tour de force pour les scénaristes qui ont réservé, en outre, pour ce chapitre spécial de nombreux clins d’œil aux début de Grey's Anatomy !