Grey's Anatomy saison 14 : Episode 24, 3 moments clés du Season Finale

Le dernier épisode de la saison 14 de Grey's Anatomy a été diffusé hier (ou cette nuit, si vous préférez) et après des semaines d'angoisse, on a pu voir Arizona et April tirer leur révérence après toutes ces années de bons et loyaux services. On a eu peur d'une fin tragique, on a pensé au final "dévastateur" annoncé par Ellen Pompeo mais finalement, tout est bien qui finit bien pour les deux médecins.

Ce mariage, on l'a attendu. Et malgré quelques petites péripéties (le couple s'est retrouvé dans quelques situations compliquées : il y a d'abord eu la mère de la mariée qui a fait une belle frayeur à tout le monde mais surtout, le moment où le couple s'est retrouvé enfermé dans un cabanon). Heureusement, Jo et Alex se sont dit "oui", devant Méredith.

On avait peur de voir les deux personnages mourir, on a vraiment tremblé à l'idée que les scénaristes décident de tuer Arizona ou April - d'ailleurs, on a eu chaud la semaine dernière. Mais visiblement, elles auront leur happy end. Sachez que Matthew a demandé April en mariage d'une façon excessivement romantique ("j'aimais celle que tu étais il y a cinq ans et j aime encore plus aujourd'hui. Veux-tu m'épouser ?" - on défie quiconque de refuser après ça). Et oui, ils se sont mariés dans l'épisode. Petit bonus, Jackson et April ont même partagé un beau moment.

CALLIE is single and Arizona is smiling when she gets texts from her!! #GreysAnatomy — TheRiver 2 ???? (@AnatomyofGreys1) 18 mai 2018

De son côté, Arizona va s'envoler pour New-York - là où une opportunité en or l'attend. Et ce n'est pas tout ! Bien que le personnage de Callie n'est pas fait d'apparition physique, elle a envoyé un texto à son ex... l'informant qu'elle était célibataire. Le couple mythique sera t-il sur les rails off screen ? On ne sait pas mais, on l'espère !

Et une saison de plus bouclée pour Grey's Anatomy ! La série reviendra l'an prochain pour sa quinzième saison et franchement, on a déjà hâte.