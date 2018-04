Grey's Anatomy saison 14 : Ce que l'on sait du Season Finale 

D'abord, il faut savoir que personne n'est jamais prêt pour un final made in Grey's Anatomy. Vraiment, on a beau suivre la série depuis des années, nous ne sommes JAMAIS préparés. Shonda Rhimes a le chic pour surprendre et surtout, pour nous faire peur. On sait qu'April et Arizona quitteront le show après cet épisode (les deux stars ont d'ailleurs vécu leur dernier jour sur le tournage). Mais, ce n'est pas tout : les infos tombent peu à peu et pour que tout le monde s'y retrouve, on a préparé un petit recap'.

Pourquoi une église ?

On sait que l'épisode a necessité la location d'une église. La question reste de savoir ce qu'elle a abrité : on peut parier sur un mariage (celui d'Alex et de Jo) comme sur un enterrement - avec Grey's Anatomy, on ne peut jamais être sûrs. Toujours est-il que cette simple église suffit à stresser les téléspectateurs qui, une fois de plus, ne savent pas à quoi s'attendre.

I can do it in 2... not easy https://t.co/xWr77RvFHz — Ellen Pompeo (@EllenPompeo) 17 avril 2018

Mais ça, on a l'habitude. Un conseil, préparez les kleenex : d'après Ellen Pompeo, le Season Finale de Grey's sera, on cite, "dévastateur". Et très franchement, après l'épisode du crash, on s'attend à tout. D'ailleurs, pour nous, il fait partie des épisodes les plus tristes de la série. Récemment, l'actrice s'est -une fois de plus- exprimée sur Twitter, expliquant "qu'il n'était pas facile de décrire cet épisode en deux mots'. Fantastique.

April et Arizona sur le départ

On ne reviendra pas dessus (histoire de contenir nos larmes) mais on le répète, ce dernier épisode marquera le départ de deux personnages phares de la série, April et Arizona. Pour l'heure, on ne sait pas ce que leur réserve Shonda mais clairement, on prendrait tout sauf leur mort. Vraiment, tout.

La saison 14 de Grey's est actuellement diffusée sur ABC.