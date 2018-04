A t-on déjà eu droit à ne serait-ce qu'un happy end en fin de saison ? En 14 ans, on pourrait presque les compter sur les doigts d'une seule main. En même temps, la recette miracle de Grey's Anatomy, c'est le drama : pas étonnant que Shonda Rimes veuille continuer à surfer sur la vague. Pour le final de la saison 14, elle nous réserve donc deux départs - celui d'April mais aussi, celui d'Arizona. Pire, il semblerait qu'un autre personnage soit sur le point de quitter la série médicale. On ne va pas se mentir, on a l'habitude de voir nos personnage préférés partir (ou mourir). Et apparemment, le final ne sera différent pas : selon Ellen Pompeo, il est annoncé comme étant "dévastateur".

You know it was classic Greys....devastating with a side of absurdity ???????????? https://t.co/KwEexPHSD1 — Ellen Pompeo (@EllenPompeo) 6 avril 2018

C'est sur Twitter que l'actrice a révélé l'information. Tout est parti d'une question posée par une fan de la série : "Comment s'est passée la lecture du scénario du Season Finale (la table ronde entre acteurs, ndlr) ?" a t-elle demandé à l'actrice. "Tu sais, c'était un épisode classique de Grey's... dévastateur avec un côté un peu absurde". Evidemment, l'actrice n'a rien dévoilé d'autre - il ne faut trop en demander non plus. Mais une chose est sûre, mieux vaut préparer les mouchoirs et la cellule psychologique : les fins de saison made in Grey's Anatomy, on s'en sort rarement indemne.