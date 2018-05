Grey's Anatomy saison 14 : Et si un personnage mourrait avant le final ?

Mourra ? Mourra pas ? On ne sait PAS ce que réservent les scénaristes en ce qui concerne le personnage d'April. En apprenant le départ de Sarah Drew, les fans ont commencé à trembler, redoutant sa mort. Ensuite, certains l'ont imaginée de nouveau en couple et prête à quitter Seattle. Plus récemment, Ellen Pompeo a rassuré l'assistance, clamant que lorsque l'on est sympa, on avait une "fin" sympa... mais la bande annonce de l'épisode 23 (celui qui précèdera le final, donc) est sortie et elle ne présage rien de bon pour April qui, vous allez le voir, aura un grave un accident.

On préfère vous prévenir, les premières images n'annoncent rien de bon pour April : "on ne va pas la perdre !", hurle Meredith qui s'effondre lorsqu'Alex lui demande ce qu'il se passe. De son côté, Jackson est incontrôlable - Meredith devra le traîner de force pour l'éloigner. Se pourrait-il qu'April disparaisse aussi brutalement ? Ou alors, cet accident lui fera t-il voir les choses sous un autre angle ? Seul le temps le dira. Réponse sur ABC.