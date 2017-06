La mort de Derek Shepherd, personne ne l'a vraiment digérée - même si le personnage d'Ellen Pompeo semble très bien se débrouiller seul. Mais tout de même, on ne serait pas contre l'idée de revoir McDreamy - ne serait-ce qu'une fois. Evidemment, c'est impossible. Derek est mort et il va bien falloir qu'on l'intègre. Pourtant, ce n'est pas ce qu'un fan du show atteste. Parce que toute bonne série à son flot de théories, Grey's Anatomy ne fait pas exception. Et sur Reddit, on s'en donne à coeur joie.

Avant toute chose, souvenez-vous bien que tout cela n'est qu'hypothétique. Sur Reddit donc, un internaute a pris le temps d'étudier le cas de Grey's Anatomy. Vous le savez, Meredith est porteuse du gène d'Alzheimer - comme sa mère. Et c'est ce sur quoi se base la théorie en question : Derek ne serait pas mort et Meredith serait bel et bien atteinte d'Alzheimer. Parce qu'elle n'aurait pas supporté la séparation, elle aurait préféré croire Derek mort plutôt que d'affronter leur divorce (souvenez-vous de toute cette histoire à Washington). Parce que Shonda Rhimes n'est pas le genre à nous épargner, elle pourrait très bien choisir cette solution pour le final de la série. Déjà, l'acteur pourrait revenir (le temps d'un épisode) et ensuite, cela permettrait de rattraper la mort bête du personnage : avouons-le, quitte à tuer Derek, on s'attendait à quelque chose d'un peu plus spectaculaire....

Pour l'heure, ce n'est qu'une théorie. Mais si elle s'avère vraie, on ne pourra qu'accueillir Derek à bras ouverts.